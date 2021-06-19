Президент России Владимир Путин заявил о возможном рекорде по объему ввода жилья в 2021 году. Его слова на съезде партии «Единая Россия» передает РИА Новости.

«Мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году», — сказал президент. Он также рассказал, что за первые пять месяцев этого года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Это на 78 процентов больше, чем в прошлом году, отметил Путин.

«Такой показатель — свидетельство того, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития», — заключил российский лидер.

Во время этого же выступления Владимир Путин предложил ввести новые льготы для семей с двумя и более детьми, освободив их от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой в течение календарного года.