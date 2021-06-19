Путин предложил новые льготы для семей с детьми

Президент России Владимир Путин предложил ввести новые льготы для семей с двумя и более детьми, освободив их от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой в течение календарного года. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и эта сумма может оказаться значительной для семьи.

«Именно ее [данной суммы] и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», — сказал Путин.

Ранее Путин предложил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах. Он подчеркнул, что средства надо направить в ближайшие дни, чтобы региональные власти использовали их летом и осенью, в оптимальный для дорожных работ период. Президент добавил, что власти также направят дополнительные 50 миллиардов на развитие и модернизацию общественного транспорта.