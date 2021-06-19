Путин назвал «Единую Россию» партией социальной направленности

Президент России Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» является партией социальной направленности, которая всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи. Его слова передает РИА Новости.

«"Единая Россия" — это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"», — отметил глава государства на пленарном заседании XX съезда ЕР.

Кроме того, президент подчеркнул ведущую роль партии в решении общей задачи консолидации вокруг общенациональной повестки. По его словам, «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль.