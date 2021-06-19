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Путин назвал «Единую Россию» партией социальной направленности

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» является партией социальной направленности, которая всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи. Его слова передает РИА Новости.

«"Единая Россия" — это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия"», — отметил глава государства на пленарном заседании XX съезда ЕР.

Кроме того, президент подчеркнул ведущую роль партии в решении общей задачи консолидации вокруг общенациональной повестки. По его словам, «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль.

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