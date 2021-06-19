Президент России Владимир Путин анонсировал запуск программы поддержки молодежной занятости в ближайшее время. Об этом он заявил на съезде партии «Единая Россия», трансляция которого велась на YouTube.

Президент отметил, что молодежь — это будущее России, «преемственность в ее развитии». Он указал, что молодые люди проявляют себя на производстве, в волонтерстве, в медицине — во всех сферах. По мнению главы государства, партия власти должна наладить более активное сотрудничество с региональными командами, чтобы уделить особое внимание условиям для реализации способностей и замыслов молодых людей.

«В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости, нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни», — заявил президент.

В 2020 году Путин подписал закон о молодежной политике, который, в частности, предполагает повышение возраста российской молодежи. Теперь молодежью в России считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Также в законе закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».