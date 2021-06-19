Путин предложил выделить миллиарды на ремонт дорог в регионах

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выделить регионам страны 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что деньги надо направить в ближайшие дни, чтобы региональные власти могли использовать их и в летние, и в осенние месяцы, то есть в период, оптимальный для проведения качественных дорожных работ.

По словам Путина, власти также направят дополнительно 50 миллиардов на развитие и модернизацию общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что Путин поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации, на которую должно быть выделено не менее 100 миллиардов рублей. Он обратился с соответствующей просьбой к правительству России, уточнив, что проект рассчитан до 2026 года включительно.