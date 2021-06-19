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Путин поручил запустить специальную реабилитацию за 100 миллиардов рублей

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации, выделив на нее не менее 100 миллиардов рублей. Об этом он заявил во время пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Глава государства обратился с соответствующей просьбой к правительству. Он уточнил, что программа рассчитана до 2026 года включительно.

Ранее Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По словам президента, лучше вакцинироваться, чем болеть.

На данный момент в стране доступны четыре препарата для вакцинации. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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