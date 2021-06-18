Названы регионы России с выгодной в будущем льготной ипотекой

В будущем выгодно приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке можно будет в 24 регионах России. К таким выводам пришли аналитики экосистемы ВТБ «Метр квадратный», сообщает РБК.

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Специалисты спрогнозировали, какой спрос на льготную ипотеку может возникнуть после 1 июля 2021 года, и проанализировали по регионам средний размер кредита на жилье в новостройках. Средний чек не превысил три миллиона рублей в 24 субъектах.

В их числе оказались Алтайский край, Республика Алтай, Курганская и Псковская области, где средний размер кредита достиг 2,3 миллиона рублей. Выгодно можно будет оформить льготную ипотеку и в Ульяновской области (2,4 миллиона рублей), а также в Воронежской, Оренбургской и Рязанской областях с показателем в 2,5 миллиона рублей. Три миллиона рублей средний размер кредита не превысил в Удмуртии, Вологодской, Калининградской, Пензенской, Ростовской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Марий Эл.

Более чем в 30 субъектах средний размер кредита на новостройки составил от 3 до 3,5 миллиона рублей. Наименее выгодные условия программы нашли в Москве, где средний размер кредита на жилье уже превысил три миллиона рублей.

Ранее заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная определила, в каких регионах страны можно ожидать снижения цен на жилье. Ожидать падения стоимости можно в регионах, где высок уровень конкуренции среди застройщиков и там, где цены на квартиры чрезмерно выросли из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку.