Эксперты спрогнозировали резкое падение цен на новостройки в России

Эксперты в области недвижимости спрогнозировали резкое падение цен на новостройки в России. Специалисты считают, что стоимость квартир в таких домах снизится на 5-15 процентов, пишут «Известия».

По мнению участников рынка недвижимости, льготной ипотекой в 2020 году пользовались не только россияне для улучшения жилищных условий, но и инвесторы. Около 20 процентов квартир они приобрели для последующей реализации. Когда возведение домов завершится, это поможет замедлить рост цен на жилье, считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Стоимость квартир снизится на пять-восемь процентов в 2022 году, считает он.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев уверен, что после ноября 2021 года цены на жилье на некоторое время останутся прежними, но через четыре-пять месяцев их пересмотрят. «У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в десять и даже 15 процентов», — подчеркнул эксперт.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что стоит ожидать замедления индексации. По ее мнению, девелоперы снова будут предоставлять сезонные скидки для дополнительного стимулирования спроса, особенно в крупных городах.

Ранее сообщалось, что в России подорожали новостройки. Согласно оценкам ЦИАН, их средняя стоимость в 16 крупнейших городах России в июне достигла 97,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Это на 26,4 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.