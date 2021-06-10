В России стали строить больше жилья

В России с января по май 2021 года вырос объем строительства нового жилья. В сравнении с аналогичным периодом в 2020-м, показатель увеличился на 78 процентов, сообщается на сайте института развития «Дом.РФ».
В указанный период в стране запустили 14,9 миллиона квадратного метра нового жилья, что на 6,5 миллиона «квадрата» больше, чем в 2020 году. Увеличение новых проектов многоквартирных домов заметили в 64 из 79 регионов страны. В 35 регионах объемы строительства выросли в два и более раз.
Больше всего новых проектов начали в Москве и Московской области — 2,1 миллиона квадратного метра и 1,2 миллиона квадратного метра. Ниже расположились Новосибирская, Свердловская и Воронежская области. Лидером по темпам роста стал Ставропольский край, где за январь-май 2021 года показатель в 5,6 раза превысил показатель за аналогичный период в 2020-м. Высокие темпы роста также продемонстрировали Удмуртская Республика (в 5,2 раза) и Воронежская область (в 3,4 раза).
«Рост запусков новых жилых строек наблюдается уже 10 месяцев подряд. Такая динамика прежде всего связана с востребованностью льготной ипотеки на новостройки, которая оказала решающую поддержку стройотрасли в самый сложный момент, позволила гражданам улучшать жилищные условия. Продление программы еще на один год и расширение "Семейной ипотеки" даст импульс жилищному строительству — будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос», — отметил генеральный директор компании Виталий Мутко.
Ранее эксперты рынка недвижимости предрекли России дефицит жилья. Прогноз был связан с уменьшением количества застройщиков, количество которых за год уменьшилось на 20 процентов. Подобная динамикам в основном коснулась небольших городов. В городах-миллионниках число застройщиков за последний год, напротив, выросло на три процента.