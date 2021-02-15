Количество нового жилья в России упало до минимума

Специалисты заметили на российском рынке недвижимости снижение темпов строительства нового жилья. В феврале 2021 года количество новостроек упало до нового исторического минимума — 8,27 тысячи домов общей площадью 91,7 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.РФ».

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Компания начала публиковать подобные статистические данные в сентябре 2019 года. До марта 2020-го показатель был выше ста тысяч квадратных метров, однако в апреле впервые опустился и продолжал снижаться с каждым месяцем. Так, в январе 2021-го эксперты зафиксировали значение в 8,4 тысячи домов на 92,2 миллиона «квадратов». В общей сложности число новостроек упало с 11,9 тысячи в сентябре 2019-го до 8,27 тысячи в феврале 2021-го.

Аналитики также определили регионы, где активнее всех возводили новые дома. Лидером рейтинга стала Москва с показателем в 15,9 миллиона квадратных метров. В топ-5 списка вошли Санкт-Петербург (9,6 миллиона), Московская область (9,3 миллиона), Краснодарский край (7,5 миллиона) и Республика Башкортостан (3,4 миллиона). Не так стремительно новостройки появлялись в Мурманской области (три тысячи квадратных метров), Республиках Тыва (шесть тысяч) и Алтай (восемь тысяч).

Ранее специалисты зафиксировали, что в 2019-м в Москве построили пять миллионов квадратных метров жилья. Это стало рекордным показателем с 1965 года, когда в городе массово возводили хрущевки. Оказалось, что на объем строительства повлияла московская программа реновации жилищного фонда.

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