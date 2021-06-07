России предрекли дефицит жилья

За год в России стало на 20 процентов меньше застройщиков. Процесс ухода строительных компаний с рынка особенно заметен в небольших городах. Это может привести к дефициту нового жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов рынка недвижимости.

По подсчетам аналитиков, за год к лету 2021-го число компаний, строящих в российских городах квартиры в соответствии с законом о долевом строительстве, сократилось до 2,14 тысячи. Объем их текущего строительства упал на 12 процентов, до 100 миллионов квадратных метров. Существующая динамика указывает на сокращение числа небольших и средних компаний, строящих до 500 тысяч квадратных метров жилья, подчеркивают эксперты.

При этом в основном застройщики уходят с рынков малых городов. В городах-миллионниках их число за последний год, напротив, выросло на 3 процента. Аналитики объясняют это низкой рентабельностью проектов в провинции — там меньше платежеспособных покупателей, а разрыв между себестоимостью строительства и ценой продажи невелик.

Укрупнение строительного бизнеса участники рынка считают негативной тенденцией. Они полагают, что государство могло бы поддержать девелоперов в небольших городах и принять меры, стимулирующие выход в регионы крупных игроков.

Ранее тотальный дефицит жилья предрекли одному из самых популярных среди россиян городу-курорту — Сочи. По подсчетам специалистов, к маю 2021-го объем строящегося жилья, продаваемого в Сочи по договорам долевого участия, упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость.

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