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В России появится новый механизм обеспечения жильем

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фонд защиты прав дольщиков отныне будет решать проблемы не только обманутых покупателей квартир в новостройках, но и прочих граждан, нуждающихся в жилье и рассчитывающих получить его от государства. Принятое российским правительством постановление предполагает, что фонд будет предоставлять им нераспроданные квартиры в проблемных домах. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о домах, которые возводились недобросовестными застройщиками, но в итоге были достроены. Появившийся механизм обеспечения жильем рассчитан на людей, живущих в аварийных домах, граждан с низким уровнем дохода, детей-сирот, на многодетные семьи и инвалидов.

В правительстве считают, что расширение полномочий фонда позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников. Только в Москве на данный момент в очереди на получение квартир стоят около 50 тысяч человек, а средний срок ожидания жилья составляет примерно 25 лет, сообщила изданию председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. Она поддерживает инициативу правительства. «Любые дополнительные мощности здесь будут востребованы», — подчеркнула общественный деятель.

В Российской гильдии риелторов тоже положительно оценили инициативу, назвав ее «социально ориентированным решением»: там рассказали, что строительство муниципального жилья во многих регионах сейчас почти не ведется, между тем есть многоквартирные дома, в которых не все квартиры принадлежат дольщикам. Передать их очередникам вполне логично, полагают риелторы.

Ранее в июне стало известно, что за последний год в России стало на 20 процентов меньше застройщиков. Процесс ухода строительных компаний с рынка особенно заметен в небольших городах. Это может привести к дефициту нового жилья, полагают эксперты рынка недвижимости.

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