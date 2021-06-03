Россиян предупредили о росте ставок аренды жилья

Стоимость аренды жилья в России будет возрастать по мере восстановления отечественной экономики после пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказал доцент РЭУ имени Плеханова Олег Комолов.

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Как отметил эксперт, наблюдавшееся в 2020-2021 годах сокращение ставок можно объяснить, во-первых, падением покупательской способности населения. Во-вторых, из-за пандемии упал спрос на рабочую силу из регионов, произошел отток трудовых мигрантов. Они перестали арендовать жилье, что в свою очередь спровоцировало снижение спроса и стоимости аренды квартир.

«Если эта гипотеза верна, то вместе с посткризисным восстановлением будет восстанавливаться и спрос, а значит, и цены на аренду недвижимого имущества», — предупредил экономист.

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в России за последний год, по сравнению с показателями весны 2020-го, в среднем снизились почти на 15 процентов. Весной 2021-го снять квартиру в среднем по стране можно было за 23 тысячи рублей, а в 2020-м ставка была выше — 27 тысяч рублей в месяц. Аналитики заявили, что падению стоимости аренды жилья поспособствовало сокращение ставок по ипотеке: многие из тех, кто ранее снимал квартиры, предпочли купить собственные. Кроме того, часть арендаторов переехали из квартир в частные дома.

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