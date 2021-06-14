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В России подорожали новостройки

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Активность покупателей жилья в России снизилась из-за ограничения программы льготной ипотеки, но новостройки не упали в цене. Стоимость первичной недвижимости, наоборот, выросла за месяц в среднем более чем на два процента, пишет «Коммерсантъ».

Согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июне составила 97,4 тысячи рублей за один квадратный метр — это на 26,4 процента больше, чем год назад. В Москве стоимость первичного жилья за месяц выросла на один процент, в Санкт-Петербурге — на четыре. По данным компании «Этажи», за месяц цены на новостройки выросли на 1,1 процента, а за год — на 17,3.

В ЦИАН также сообщили, что наиболее заметным за месяц оказался рост цен на первичную недвижимость в Омске. Там ее средняя стоимость выросла на семь процентов до 69,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Также значительным оказался подъем цен в Ростове-на-Дону и Краснодаре — они увеличились на пять процентов. Кроме того, аналитики «Этажей» отметили рост цен в Самаре — там новостройки прибавили в цене 3,7 процента.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, рост цен на новостройки спровоцировал появление на рынке более дорогого жилья. Например, в Москве средняя стоимость квартиры на этапе котлована была дороже, чем цена готового жилья вторичном рынке.

«Но замедление скорости индексации цен по отдельным комплексам на сжимающемся спросе вполне возможно», — сказал Попов.

Кроме того, он добавил, что активность покупателей практически вернулась на допандемийный уровень из-за новых условий льготной ипотечной ставки с 1 июля.

Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что из-за новых условий льготной ипотечной ставки с 1 июля покупательская активность снизится на один-полтора месяца. За это время россияне адаптируются к новым условиям приобретения жилья. Зайцев не уверен, что застройщики смогут снизить цены на недвижимость из-за увеличения стоимости строительных материалов.

Ранее в правительстве России объяснили рост цен на жилье. Вице-премьер-России Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что из-за пандемии коронавируса сроки поставки материалов и выполнения строительства срывались — из-за этого выросла стоимость недвижимости. Он добавил, что на реализацию проектов повлияла нехватка трудовых ресурсов: более одного миллиона мигрантов выехали из страны и не вернулись.

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