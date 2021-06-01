Названы страны с быстро растущими ценами на жилье

В первом квартале 2021-го темпы роста цен на жилье увеличились в большинстве стран Европы, Азии и в Северной Америке. В целом реальная стоимость жилой недвижимости (рассчитанная с учетом инфляции) выросла в 43 из 57 стран с крупнейшими рынками недвижимости, сообщает Global Property Guide со ссылкой на собственные данные.

По данным аналитиков, заметнее всего по итогам квартала выросли ценники в Черногории — почти на 29 процентов по сравнению с показателями за тот же период 2020-го. В число стран с быстро растущей стоимостью жилья также попали: Пуэрто-Рико (плюс 24 процента за год), Египет (22,6 процента), Новая Зеландия (22 процента) и Шри-Ланка (16 процентов).

Эксперты также назвали страны, где цены на жилье, напротив, снизились. Это прежде всего Филиппины (минус 23,6 процента за год), Саудовская Аравия (минус 4,7 процента), Камбоджа (минус 3,8 процента), Румыния (минус 3,3 процента) и Катар (минус 3 процента).

В России ценники в годовом исчислении увеличились на 5 процентов, а за квартал (по сравнению с четвертым кварталом 2020-го) — снизились на 0,5 процента. «Отныне самый сильный рынок жилья — черногорский», — заключают эксперты.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на недвижимость: по мнению ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова, стоимость вторичного жилья в стране может начать сокращаться уже в начале осени 2021 года. Активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей, заявил эксперт.

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