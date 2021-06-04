В правительстве России объяснили рост цен на жилье

Вице-премьер-России Марат Хуснуллин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что стоимость недвижимости в России увеличивается из-за ряда факторов. На рынок жилья, в первую очередь, негативно повлияла пандемия коронавируса, пишут «Известия».

Хуснуллин объяснил, что из-за пандемии сроки поставок материалов и выполнения строительства срывались. Кроме того, работники болели, поэтому проекты также замедлялись. На рост цен влияет и такой фактор, как нехватка трудовых ресурсов.

По словам вице-премьера, более одного миллиона мигрантов выехали из страны, но не вернулись. «Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — подчеркнул он.

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Кроме того, значительно увеличилась стоимость строительных материалов во всем мире. Импортные материалы стали дороже, поэтому их цена выросла и в рублях. Также жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ее доля в росте цен достигает до пяти процентов.

По словам Хуснуллина, ситуацию планируют изменить с помощью реформирования ипотеки, по которой уже подготовили некоторые решения. Однако правительство не планирует вмешиваться в процесс ценообразования, поскольку это может вызвать негативные последствия для других отраслей.

Вице-премьер заключил, что в правительстве намерены строить максимально большое количество жилья. «Впервые начиная с середины 2019 года благодаря ипотеке и запущенным механизмам правительства новых проектов строительства на рынке появилось больше, чем было построено и сдано в эксплуатацию. Это положительная тенденция, которую мы будем развивать», — заключил Хуснуллин.

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