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В правительстве России объяснили рост цен на жилье

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Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Вице-премьер-России Марат Хуснуллин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что стоимость недвижимости в России увеличивается из-за ряда факторов. На рынок жилья, в первую очередь, негативно повлияла пандемия коронавируса, пишут «Известия».

Хуснуллин объяснил, что из-за пандемии сроки поставок материалов и выполнения строительства срывались. Кроме того, работники болели, поэтому проекты также замедлялись. На рост цен влияет и такой фактор, как нехватка трудовых ресурсов.

По словам вице-премьера, более одного миллиона мигрантов выехали из страны, но не вернулись. «Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — подчеркнул он.

Кроме того, значительно увеличилась стоимость строительных материалов во всем мире. Импортные материалы стали дороже, поэтому их цена выросла и в рублях. Также жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ее доля в росте цен достигает до пяти процентов.

По словам Хуснуллина, ситуацию планируют изменить с помощью реформирования ипотеки, по которой уже подготовили некоторые решения. Однако правительство не планирует вмешиваться в процесс ценообразования, поскольку это может вызвать негативные последствия для других отраслей.

Вице-премьер заключил, что в правительстве намерены строить максимально большое количество жилья. «Впервые начиная с середины 2019 года благодаря ипотеке и запущенным механизмам правительства новых проектов строительства на рынке появилось больше, чем было построено и сдано в эксплуатацию. Это положительная тенденция, которую мы будем развивать», — заключил Хуснуллин.

Ранее россиянам пообещали скидки на квартиры. К концу 2021 года их размер к концу года может достичь 10-15 процентов. Эксперты предполагают, что наибольшие скидки будут предоставляться в тех регионах, где рост цен на квартиры в 2020−2021 годах стал максимальным.

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