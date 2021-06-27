Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

На сайте говорится, что у семей, где ребенок родился после 1 января 2018 года, будет возможность получить до 31 декабря 2023 года ипотеку под шесть процентов годовых на весь срок займа.

Также глава государства поручил продлить до 1 июля 2022 года срок действия другой льготной ипотечной программы, рассчитанной на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна быть не более семи процентов, а максимальный размер займа не должен превышать трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года России упал спрос на ипотечные кредиты в сравнении с апрелем. Число выданных займов сократилось на 27 процентов.