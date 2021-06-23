Раскрыты масштабы предстоящего роста ставок по ипотеке

Во втором полугодии 2021-го средние ставки по ипотеке в России останутся сравнительно низкими, говорится в аналитической заметке, опубликованной рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Они будут выше, чем в 2020-м, но меньше, чем два года назад, полагают эксперты.

По их данным, в апреле текущего года средняя ставка для новых ипотечных кредитов была равна 7,3 процента, а для собственных программ банков НКР оценивает среднюю ставку на уровне 8 процентов (исходя из того, что льготная ипотека составила чуть меньше трети выдач). «Мы полагаем, что к концу года средняя ставка по собственным программам банков поднимется до 9 процентов, но останется ниже показателей 2019 года», — спрогнозировали аналитики.

Они также раскрыли ожидания относительно масштабов выдачи ипотеки в 2021 году. Предполагается, что общий объем оформленных жилищных кредитов составит 4,6-4,8 триллиона рублей — это рекордный для России показатель. «В оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к отметке в 5 триллионов рублей», — пообещали в НКР.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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