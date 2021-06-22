Россияне начали массово продавать ипотечные квартиры

В России резко — на 20 процентов по сравнению с показателем прошлого года — выросло число квартир с обременением, выставленных на продажу. Об этом сообщил «Известиям» руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.

Речь идет о квартирах, находящихся в залоге у банков, а также приобретенных с привлечением материнского капитала, пояснил специалист. Кроме того, увеличилось количество продаваемых квартир, на которые наложен арест. Такое жилье чаще всего арестовывается из-за долгов по ипотеке, и изъять его сложно, а арестовать легко.

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По мнению экспертов, увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено в первую очередь продолжающимся снижением уровня доходов населения. Многие заемщики за последний год потеряли работу или начали зарабатывать намного меньше. Им сложно выплачивать ипотеку, поэтому квартиры массово выставляются на продажу. Некоторые просто решили поменять старые ипотечные квартиры на новые, приобретенные на более выгодных условиях. Ряд продавцов захотели обменять квартиру на загородный дом, кто-то решил сменить регион проживания.

Как отмечают риелторы, из-за постепенно снижающегося спроса на жилье продавцы квартир с обременением все чаще обращаются за услугой так называемого срочного выкупа жилья. По такой схеме объект или выкупается с дисконтом в 7–12 процентов, или риелтор помогает взять заем для снятия обременения.

Участники рынка ждут роста доли квартир с обременением, выставленных на продажу, до 25 процентов к концу 2021 года. Интерес к срочному выкупу недвижимости вырастет еще в среднем на 15–20 процентов, прогнозируют они.

Ранее в июне сообщалось, что активность покупателей жилья в России снижается из-за повышения ставок по ипотеке и предстоящего ограничения суммы льготных кредитов до 3 миллионов рублей. По мнению экспертов, россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья не только из-за удорожания ипотеки — их отпугивает также рост стоимости квартир.

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