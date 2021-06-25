Названа причина внезапного отказа в ипотеке

Банк может отказаться кредитовать сделку купли-продажи квартиры уже после получения покупателем одобрения по ипотечной заявке, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру». Эксперты назвали главную причину внезапного отказа в ипотеке.

По их словам, зачастую клиенты получают одобрение банка, но у них нет денег на первоначальный взнос. Некоторые заемщики выходят из ситуации, оформляя после одобрения ипотеки потребительский кредит или кредитную карту. «В таком случае высока вероятность, что банк зафиксирует данный факт, откажет в выдаче кредита и отправит заявку клиента на пересмотр, в результате которой может быть получено отрицательное решение», — поясняют специалисты.

Практика оформления кредита на первый взнос рискованна и для банков, и для самого заемщика, указывают они: кредитор рискует не получить обратно свои деньги, покупатель квартиры может не справиться с финансовой нагрузкой и испортить кредитную историю.

«При одобрении банк всегда учитывает, чтобы ежемесячные расходы заемщика не превышали 50-60 процентов от ежемесячного дохода, — подчеркивают эксперты. — В расчет берутся кредиты, количество детей, аренда квартиры. Если обращается семья, у которой зарегистрирован брак, то учитывается общий доход».

Заемщику всегда нужно быть готовым к повторной ипотечной проверке непосредственно перед сделкой, заключают в «НДВ». Банк может заново проверить все, что угодно: непогашенные штрафы, кредиты, обязанности по оплате алиментов, еще раз позвонить работодателю и уточнить факт трудоустройства и уровень зарплаты.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.

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