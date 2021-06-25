Финансисты назвали невыгодные случаи погашения ипотеки

Управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка назвала в беседе с агентством «Прайм» случаи, когда погасить ипотеку будет невыгодно.

По словам эксперта, иногда для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования. Однако такая услуга выгодна только если выплачено меньше половины кредита, поскольку в противном случае заемщик просто возьмет на себя новый кредит с процентами.

Финансист напомнила, что в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — на погашение долга. «В начале срока заемщик выплачивает больше проценты», — объяснила она.

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский отметил, что на рынке ипотечного кредитования может произойти перегрев, что приведет к эффекту «маятника» — резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. В таком случае заемщику будет проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила законодательно закрепить сроки выдачи банками документов, нужных для полного и досрочного погашения обязательств по ипотеке. Конкретные сроки выдачи документов, которые планируется указать в законе, пока не определены. Оптимальный срок для выдачи банком ипотечных документов — не более десяти рабочих дней, считают эксперты.