Подсчитан размер ипотеки в зарплатах россиян

Сервис подбора недвижимости ЦИАН подсчитал средний размер ипотечного кредита в годовых зарплатах россиян. Выдержки из исследования приводит Forbes.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

В 2021 году, по подсчетам авторов, средний россиянин, доход которого состоит только из зарплаты, может накопить на погашение ипотеки за шесть лет и 11 месяцев.

Весной 2020-го для этого требовалось работать пять лет и 10 месяцев, в 2015-м — четыре года и девять месяцев. При этом максимальный прирост необходимого на погашение кредита срока произошел в 2020-м — за предыдущие пять лет он увеличился на семь месяцев.

Показатель различается в зависимости от региона: наименьший срок требуется жителям Чукотского (37 месяцев), Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области (по 48 месяцев). Больше всего работать требуется жителям Ингушетии и Чечни: 23 года и 16 лет соответственно.