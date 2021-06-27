В России обвалился спрос на ипотеку

Спрос на ипотеку в России в мае обвалился более чем на четверть по сравнению с апрелем после повышения ставок по ней. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

В частности, число выданных в мае ипотечных кредитов сократилось на 27 процентов — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем снизился на 28,2 процента, до 184 миллиардов рублей.

«Многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах», — прокомментировал ситуацию генеральный директор бюро «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По данным Банка России, средняя ставка ипотечной ссуды в стране с начала года была около 7,2 процента годовых, однако после этого начала подниматься — до 7,3 процента годовых к концу апреля. Общий объем задолженности россиян по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.