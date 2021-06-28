Названо решение проблемы дороговизны жилья

Застройщикам потребуется поменять конструкцию возводимых зданий и реорганизовать работу на объектах, чтобы решить проблему дороговизны жилья. Об этом заявил генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков, сообщает URA.RU.

По его словам, сейчас выросли цены на строительные материалы, следовательно, стоимость жилья также не может оставаться на прежнем уровне. «Невозможно заставить девелоперов строить себе в убыток. Они просто остановятся на какой-то период, скорее всего, переориентируются на другие конструкции, технологические процессы», — сказал эксперт.

Он привел в пример то обстоятельство, что в настоящее время становится все меньше обычных объектов с большим количеством кирпичной кладки.

Ранее аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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