Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на заборы и жилье. Соответствующие разъяснения он дал во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

Высокая стоимость заборов в России объясняется инфляцией, заявил Путин в ответ на вопрос жительницы Троицка о том, почему ограда из профлиста стоит 260 тысяч, в то время как несколько лет назад она стоила 150 тысяч. Женщина и ее семья планировали строительство дома, но столкнулись с дороговизной строительных материалов.

«Резко поднялись цены на металл <...> И все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой, надеюсь, и на вас это отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — пояснил президент.

Он также сообщил, что россияне, планирующие улучшение жилищных условий за счет продажи старого жилья и покупки нового, теперь освобождены от уплаты НДФЛ. «Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил <...> не взимать этот налог», — заключил Путин.

Ранее в июне эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал способ обогнать инфляцию. По его словам, самый простой способ защитить сбережения от инфляции — держать их в разных валютах.

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