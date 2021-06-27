Россиянам назвали способы обогнать инфляцию

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал способ обогнать инфляцию. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, самый простой способ защитить сбережения от инфляции — держать их в разных валютах. «Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50 процентов отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро», — сказал эксперт.

Также Переславский порекомендовал метод — «1000-10-10». То есть каждый месяц откладывать тысячу рублей и к ним покупать по десять долларов и десять евро. В зависимости от того, на какой срок планируется подушка безопасности, можно докупать другие валюты.

«На периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона — как минимум 7,5 процента годовых в рублях и 4,5 процента в долларах они дадут», — отметил эксперт.

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в свою очередь отметил, что исторически лучшими инструментами для защиты от инфляции выступают акции золотодобывающих компаний с выплатой дивидендов, недвижимость и ETF фонды.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что интереснее всего для защиты сбережений от инфляции на сегодняшний день выглядят акции сырьевых компаний. При этом он порекомендовал не инвестировать сразу во все денежные средства.

Ранее сообщалось, что в России захотели включить расходы на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен (ИЦП), который является одним из основных инструментов измерения инфляции.

Согласно прогнозу первого вице-премьера Андрея Белоусова, инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,5-5 процентов. ЦБ прогнозирует показатель в 4,7-5,2 процента. В то же время целевое значение регулятора находится на уровне четырех процентов годовых.



