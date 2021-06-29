Россиян предостерегли от покупки жилья у чиновников

Приобретать недвижимость у государственных служащих, купивших ее на незадекларированные доходы, опасно. Такое жилье изымут, даже если покупатели добросовестные, заявил РИА Новости юрист по недвижимости Алмаз Кучембаев.

Эксперт посоветовал россиянам обращать внимание на то, кем работает продавец квартиры. Если он (или его супруг/супруга) — бюджетник, который обязан отчитываться о своих заработках, то необходимо серьезно задуматься, а не с коррупционером ли заключается сделка. Если ответ положительный, квартира впоследствии может быть передана государству, предостерег юрист.

По его словам, гражданин, купивший квартиру у недобросовестного чиновника и лишившийся ее, вправе рассчитывать на компенсацию, то есть продавец должен вернуть ему деньги, уплаченные по сделке. Риски значительно снижаются, если чиновник владеет квартирой на протяжении трех лет и более, указал Кучембаев. «Если имущество приобретено продавцами-госслужащими в течение трех последних лет, то следует запрашивать подтверждение доходов», — подчеркнул он. Это может быть, помимо справки 2-НДФЛ, свидетельство о наследстве, договор дарения, расписка в получении денег от продажи ценных вещей, кредитный договор.

Ранее были названы семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. Как отметили эксперты, в России опасно покупать около 9 процентов квартир, выставленных на продажу. Сделка с юридически грязным жильем может сорваться на этапе регистрации, а может быть проведена, но в таком случае покупатель рискует лишиться и квартиры, и денег в дальнейшем.

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