Эксперт оценил влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость недвижимости

Новые условия льготной ипотеки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке из-за повышения процентной ставки. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

Енин отметил, что при этом цена на жилье не снизится. Согласно его расчетам, для сохранения объема рынка и компенсации роста стоимости ипотеки застройщикам необходимо было бы снизить стоимость недвижимости примерно на восемь процентов. Эксперт подчеркнул, что им легче пойти на снижение продаж, чем уменьшить цены. В ближайший год не стоит рассчитывать на существенное падение цен на жилье, резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года срок действия другой льготной ипотечной программы, рассчитанной на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна быть не более семи процентов, а максимальный размер займа не должен превышать трех миллионов рублей.