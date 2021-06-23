В России резко выросло число новых квартир в продаже

В январе-мае 2021-го на российский рынок новостроек вывели 1,6 тысячи новых проектов, их общая площадь составила 15,3 миллиона квадратных метров, пишут «Известия» со ссылкой на Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). В годовом исчислении объем новых проектов вырос вдвое.

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Как рассказали изданию эксперты рынка недвижимости, в крупных российских городах начал восстанавливаться объем предложения квартир в домах на ранней стадии строительства. В прошлом году, на фоне ажиотажного спроса на жилье, доля квартир «на котловане» в продаже рекордно снизилась — до 15–20 процентов от общего объема предложения новостроек. В том числе это привело к резкому удорожанию квадратных метров.

Увеличение объема предложения квартир на начальном этапе строительства может затормозить рост средней стоимости жилья, полагают специалисты. Также к замедлению роста цен на жилье приведет изменение условий выдачи льготной ипотеки, считают они: ставку по таким кредитам планируется увеличить до 7 процентов, максимум будут выдавать 3 миллиона рублей.

Ранее в июне сообщалось, что активность покупателей жилья в России снижается из-за повышения ставок по ипотеке и предстоящего ограничения суммы льготных кредитов до 3 миллионов рублей. По мнению экспертов, россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья не только из-за удорожания ипотеки — их отпугивает также рост стоимости квартир.

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