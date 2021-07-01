В Чехии рассказали о «невероятном бардаке» на складах во Врбетице

Власти Чехии не обеспечили необходимый уровень безопасности на оружейных складах во Врбетице. Об этом рассказал изданию neovlivni.cz следователь, который работал над делом о взрывах на складах в 2014 году.

«Во Врбетице был невероятный бардак. Частные фирмы там творили, что хотели. Государство абсолютно не интересовало, что там происходит», — подчеркнул он. По его словам, из-за удаленности Врбетицы от центральных государственных органов власти республики не контролировали происходящее на оружейных складах.

Следователь отметил, что административный центр этого региона был «гнездом торговли оружием и разных спекуляций при участии спецслужб». Из-за этого в окрестностях складов во Врбетице замечали выходцев из Сирии и Ирана. Однако следствие изначально заподозрило двух россиян в причастности к инциденту со взрывами. Отмечается, что их личности удалось установить после нападения в Солсбери, когда лица подозреваемых распространились в международных СМИ.

28 июня стало известно, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), их планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Россия причастность к инцидентам отрицает.