В Чехии нашли способ «выбить стул» из-под «Северного потока-2»

Журналист из Чехии Адам Черны считает, что нашел способ «выбить стул» из-под российского проекта газопровода «Северный поток-2». Своим мнением он поделился в колонке для портала iRozhlas.

Обозреватель указал, что западным странам стоит найти способ спасти Украину от политического и экономического краха после запуска газопровода. При этом отменять строительство он полагает излишним — ему кажется, что газопровод, во избежание многомиллиардных исков, стоит достроить, а затем установить жесткие правила, по которым его будут эксплуатировать.

С помощью таких условий, счел Черны, получится предотвратить ситуацию, в которой Россия сделает «Северный поток-2» рычагом давления на украинское государство. Он также призвал Германию начать работу над программой энергетической независимости Украины.

Ранее в июне депутат немецкого бундестага Тино Крупалла прокомментировал высказанную на Украине идею о компенсациях Киеву из-за запуска газопровода «Северный поток-2». Он заявил, что Россия не должна платить что-либо государству, не вовлеченному в транзит — такие требования он назвал безумием.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG рапортовал, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.