Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил газопровод «Северный поток-2», а нынешний американский лидер Джо Байден его разрешил. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, глава Белого дома доведет экономику Соединенных Штатов до разваленного состояния. «Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу», — заявил политик.

Трамп также добавил, что Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, а Вашингтон защищает Берлин от Москвы. «Я сказал Ангеле [Меркель, канцлеру Германии] — она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США», — сказал он.

Политик добавил, что США достигли американской энергетической независимости, которой «придет конец». «Мы будем покупать нефть на Ближнем Востоке, мы будем покупать нефть в России», — предрек бывший американский лидер.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз.