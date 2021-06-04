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Кремль оценил связь завершения «Северного потока-2» c отказом США от санкций

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил связь завершения «Северного потока-2» c отказом США от санкций. Его слова передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, отказ американской стороны от ограничений не связан с завершением укладки трубопровода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка «Северного потока-2» уже завершена. Он пообещал, что вторая нитка будет закончена через полтора-два месяца.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.

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