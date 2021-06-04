Захарова рассказала о «взорвавшей интернет» новости о «Северном потоке-2»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

Дипломат назвала известие об окончании важного этапа строительства газопровода новостью, «взорвавшей интернет». Она рассказала о попытках сделать из российского проекта политический процесс и подчеркнула, что право, законность и экономические интересы взяли верх.

«Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте», — заключила Захарова. Она отметила, что успех проекта — это большой прорыв для российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первая нитка «Северного потока-2» уже завершена. Он пообещал, что вторая нитка будет закончена через полтора-два месяца.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.