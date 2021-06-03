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Стало известно о планах США помешать сертификации «Северного потока-2»

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Фото: Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

США могут помешать сертификации газопровода «Северный поток-2», когда его достроят. Об этих планах РИА Новости стало известно от российского постпреда при ЕС Владимира Чижова.

«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, и вот тут они могут какие-то палки в колеса вставить», — считает Чижов. Он напомнил, что газопровод нужен Европе не меньше, чем он нужен России.

По словам постпреда, Москва в любом случае готова ко всему.

Президент США Джо Байден также говорил о том, что американские санкции не смогут остановить строительство газопровода, поскольку оно уже практически завершено. По его словам, ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.

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