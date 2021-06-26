Преемник Меркель назвал условие для остановки «Северного потока-2»

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет допустил остановку проекта «Северный поток-2» в случае его использования против Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, это чисто экономический проект. «Если президент [России Владимир] Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его [«Северный поток-2»] против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его», — отметил политик. Лашет добавил, что «в таком случае не будет основы для сделки».

В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок заявила, что «не стала бы достраивать газопровод». По ее словам, Европа и так «зависима от российского газа».

Ранее в июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». «Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины», — заявил он.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.