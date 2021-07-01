Захарова заявила о притеснении цыган в Чехии

Международному сообществу стоит обратить внимание на притеснение цыган, которое наблюдается в Чехии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Видимо, речь идет о системном проявлении ксенофобии, в том числе и к представителям цыган, — я говорю о Чехии сейчас, — на которое международному сообществу необходимо обратить особое внимание. Случившееся идет в русле неблагоприятной ситуации в стране с правами цыганского меньшинства, с проявлением и сегрегации, и дискриминации цыган», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона поддерживает призыв руководства Совета Европы расследовать обстоятельства недавней смерти этнического цыгана в Чехии.

Так она отреагировала на инцидент с гибелью мужчины, задержанного в городе Теплице. В Чехии в связи с его гибелью разгорелся скандал: полицейские якобы задержали его по ошибке, после чего ему стало плохо, и он вскоре скончался в машине скорой помощи. Его гибель сравнивают со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к самым масштабным в истории США протестам и полицейским реформам.

В марте текущего года в Ленинградской области полицейские провели массовые рейды против цыган после их конфликта с жителями поселка Заводской. Причиной действий полиции стали погромы, которые учинило цыганское население после бытовой ссоры.