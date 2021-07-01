Мир
 
Последние новости
Чехия опровергла вызов своего посла в МИД России
Женщина показала страшные последствия загара без защиты
Искавший жилье москвич-ювелир оценил наплыв романтических предложений от женщин 
Дети с зерном спели песню президенту Туркменистана на фоне золотого комбайна
Верховная Рада приняла закон о коренных народах
Чернокожая украинка возмутилась расистскими высказываниями министра
Жена Павла Воли рассказала о его желании изменить внешность
В России больного ребенка переправили на носилках через реку
Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках
Скандал хозяйки отеля в Анапе из-за просьбы гостей убрать номер попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова заявила о притеснении цыган в Чехии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Gabriel Kuchta / Getty

Международному сообществу стоит обратить внимание на притеснение цыган, которое наблюдается в Чехии. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Видимо, речь идет о системном проявлении ксенофобии, в том числе и к представителям цыган, — я говорю о Чехии сейчас, — на которое международному сообществу необходимо обратить особое внимание. Случившееся идет в русле неблагоприятной ситуации в стране с правами цыганского меньшинства, с проявлением и сегрегации, и дискриминации цыган», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона поддерживает призыв руководства Совета Европы расследовать обстоятельства недавней смерти этнического цыгана в Чехии.

Так она отреагировала на инцидент с гибелью мужчины, задержанного в городе Теплице. В Чехии в связи с его гибелью разгорелся скандал: полицейские якобы задержали его по ошибке, после чего ему стало плохо, и он вскоре скончался в машине скорой помощи. Его гибель сравнивают со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к самым масштабным в истории США протестам и полицейским реформам.

В марте текущего года в Ленинградской области полицейские провели массовые рейды против цыган после их конфликта с жителями поселка Заводской. Причиной действий полиции стали погромы, которые учинило цыганское население после бытовой ссоры.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Массовая драка на цыганской свадьбе попала на видео
ОМОН провел рейд против притеснявших людей под Петербургом цыган
«Банда цыган» разгромила машину в российском городе и попала на видео