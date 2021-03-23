ОМОН провел рейд против притеснявших людей под Петербургом цыган

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области провели массовые рейды против цыган после конфликта с жителями поселка Заводской. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, цыгане из деревни Верхние Осельки под Санкт-Петербургом регулярно грабили жителей Заводского. Несколько дней одного из злоумышленников, укравшего металлическую трубу, избили. За него вступились другие цыгане: они, как утверждается в сообщении, приехали на трех машинах и разгромили автомобиль заводчанина. Чтобы не допустить дальнейшего притеснения жителей, в дело вмешались полиция и ОМОН.

В результате в отделения вызвали около 150 человек.

Летом 2019 года массовая драка с цыганами произошла в поселке Чемодановка Пензенской области. В результате погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестеро приговорены к штрафам и обязательным работам.