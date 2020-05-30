Цыгане накинулись на преследовавших их родственника за нарушение сотрудников ДПС

В поселке Гумрак, Волгоградская область, цыгане накинулись на сотрудников ДПС, которые преследовали их родственника, нарушившего правила дорожного движения. Запись с видеорегистратора патрульной машины опубликована на YouTube-канале издания «Блокнот Волгоград».

На кадрах видно, что сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя Daewoo Nexia, который нарушил правила буквально перед ними. Однако водитель не отреагировал на требования, попытавшись оторваться. Инспекторы продолжили преследовать нарушителя, пока тот не остановился у частного дома.

Водитель сразу побежал в дом, сотрудники ДПС вышли из машины, чтобы задержать его. Однако в это время из жилища вышли родственники водителя и накинулись на сотрудников. Инспекторы вызвали на помощь подкрепление.

Как пишет издание, в итоге водитель, 38-летний цыган, был доставлен в отделение полиции. В отношении него составлены протоколы «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что по факту применения насилия в отношении сотрудника ДПС проводится проверка.

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