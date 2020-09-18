«Банда цыган» разгромила машину в российском городе и попала на видео

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В Набережных Челнах Республики Татарстан группа мужчин, которую в сети назвали бандой цыган, разгромила машину и попала на видео. Ролик публикуют очевидцы в группах «Агрыз Где Гай Стоят (АГГС)» и «Набережные Челны Life» во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчины прыгают по крыше автомобиля ВАЗ-2115, пинают машину ногами и бьют по кузову. По информации одной из групп во «ВКонтакте», конфликту предшествовала погоня, после которой они догнали и заблокировали ВАЗ-2115 на дороге.

Национальность нападавших по роликам установить невозможно, на голове одного белая папаха — национальный головной убор, распространенный на Кавказе. Судя по опубликованным кадрам, банда разбила все стекла ВАЗ-2115 и помяла корпус автомобиля. По мнению автора ролика, нападавших было около 25 человек.

«В настоящий момент полиция уже установила личности всех участников конфликта, ведется оперативная работа по их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — сообщает портал Avtospravochnaya.com.

Ранее в селе Ставропольского края прошел массовый сход после гибели 15-летней девочки в ДТП по вине 16-летнего представителя цыганской диаспоры, который устроил импровизированные гонки с другим несовершеннолетним водителем. Один из них подрезал второго, машина вылетела на тротуар и наехала на девушку, она умерла до приезда врачей, а ее мать попала в реанимацию, узнав о произошедшем. Россияне потребовали наказать подростка и объявили, что их «достали цыгане». В сети появилось видео, на котором толпа людей скандирует «Выселяй!».

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