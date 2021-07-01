Чехия опровергла вызов своего посла в МИД России

МИД Чехии опроверг сообщение о том, что посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чешского дипломатического ведомства Эву Давыдову.

«Могу опровергнуть, что господин посол [Чехии] был вызван [в МИД РФ], как сообщили зарубежные агентства», — приводит агентство слова Давыдовой. О том, что посла вызывали, сообщала 1 июля представитель МИД России Мария Захарова.

28 июня сообщалось, что власти республики потребовали от России компенсации ущерба в размере 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Прага считает, что Москва причастна к взрывам боеприпасов на складе в чешской Вребице в 2014 году. В результате происшествия погибли два человека. Россия причастность к инцидентам отрицает.

В середине апреля 2021 года в Чехии заявили, что накануне происшествия на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В результате между Прагой и Москвой начался дипломатический скандал.

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