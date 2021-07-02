Захарова раскритиковала Германию за нацизм и насилие в армии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с немецкими военными в Литве. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце апреля, когда военнослужащие бундесвера устроили пьяный дебош в литовском отеле. Они выкрикивали нацистские лозунги и песни, один из них даже попытался изнасиловать сослуживца. В немецком Минобороны пообещали провести расследование и наказать виновных.

Захарова рассказала, что это не единственный случай «демонстрации нацистской идеологии» в армии Германии. Она раскритиковала министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр за нелепые оправдания и безразличие к распространению нацизма среди военных. По словам дипломата, главной проблемой на повестке страны должны стать насилие и радикализм в немецкой армии, а не «мнимая российская угроза».

«Не затрагивая темы "братства" по оружию "партнеров по НАТО", хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более — Германии», — подчеркнула представитель МИД. Она понадеялась, что подобные инциденты не повторятся в будущем.

В сентябре 2020-го стало известно, что в Германии почти три десятка полицейских временно отстранили от службы после того, как поймали их на обмене между собой фотографиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Правоохранителей обвиняют в том, что они состояли в ультраправых чатах, где активно публиковалась нацистская символика.