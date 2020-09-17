Три десятка немецких полицейских поймали на обмене фотографиями Гитлера

В Германии почти три десятка полицейских временно отстранили от службы после того, как поймали их на обмене между собой фотографиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает телеканал Sky News.

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Все 29 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины, работали в полиции региона Северный Рейн — Вестфалия. В ходе расследования было установлено, что они могут быть причастны к распространению более сотни изображений расистского и нацистского содержания. Кроме того, правоохранителей обвиняют в том, что они состояли в ультраправых чатах, где активно публиковалась нацистская символика.

В частности, среди распространявшихся подозреваемыми материалов обнаружили изображения свастики, а также фотографии, на которых запечатлены погибшие в газовых камерах узники концлагерей.

По данным телеканала, теперь полицейским грозит увольнение. Кроме того, в отношении некоторых из них могут быть возбуждены дела о пропаганде нацизма и возбуждении ненависти или вражды.

В силовых структурах Германии уже неоднократно выявляли сотрудников, поддерживающих неонацистскую идеологию. Так, в 2018 году в стране раскрыли группу из 200 офицеров элитного подразделения бундесвера KSK, которая организовала тайное неонацистское объединение и, по данным источников, готовила военный переворот. В 2017 году немецкие следователи обнаружили в казарме одной из частей бундесвера атрибутику нацистской Германии, в том числе стальные каски солдат вермахта.