Германия в пандемию заплатит жертвам холокоста 662 миллиона долларов

Власти Германии окажут финансовую помощь переживающим трудные времена из-за пандемии жертвам холокоста. Суммарный объем выплат составит 662 миллиона долларов, передает телеканал CBS.

Каждый из нуждающихся в течение двух лет получит две выплаты, которые в общей сложности составят около 2800 долларов. Средства должны помочь справиться с расходами на питание, лекарства, средства индивидуальной защиты, транспортировку в медучреждения, а также погасить другие траты, вызванные вспышкой коронавирусной инфекции.

Ведущие переговоры с правительством по выплатам представители организации «Конференция по еврейским материальным претензиям к Германии» пояснили, что выделенные средства распределят между 240 тысячами самых бедных пожилых жертв нацизма. Главным образом речь идет о жителях Израиля, Северной Америки, стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Президент организации Гидеон Тейлор подчеркнул, что полученные деньги будут направлены на обеспечение стабильного и достойного существования жертв холокоста в их последние годы. «Мы должны реагировать на растущие потребности выживших по мере их старения, и учитывать нужды, возникшие на фоне пандемии. Бороться за каждого выжившего — наш моральный долг», — приводит его слова пресс-служба «Конференции».

В организации отметили, что некоторые территории, находящиеся в Болгарии и Румынии, были признаны зонами «открытых гетто». Это решение позволит проживавшим в этих местах получать компенсационные выплаты.

Как уточняет CBS, весной 2020 года «Конференция» перечислила из своего фонда 4,3 миллиона долларов на счет организаций, обеспечивающих поддержку жертвам холокоста. В организации рассказали, что проводимые с 1952 года переговоры с Берлином привели к тому, что около 800 тысяч выживших получили более 70 миллиардов долларов в качестве репараций.

Ранее пережившие холокост узники нацистских концлагерей раскрыли жестокие уловки, которые офицеры применяли во время отбора детей для чудовищных медицинских экспериментов. Сестры итальянского происхождения Андреа и Татьяна Буччи снялись в документальном фильме Netflix и поведали о том, как всей семьей попали в концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1944 году.