Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов

Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. Речь, в частности, идет о собственности, которую у граждан страны конфисковали в период Второй мировой войны и холокоста, передает Associated Press.

Отмечается, что критику в отношении стран Госдеп направил в письме конгрессу США. В документе анализируются действия стран, направленные на возмещение ущерба населению. К конфискованной собственности сотрудники американского ведомства отнесли и «впоследствии национализированное в коммунистическую эпоху».

Самой жесткой критике со стороны США подверглась Польша. По данным Госдепартамента, из 5,5 тысячи поданных заявлений власти удовлетворили лишь половину. Кроме того, утверждается, что в стране так и не была утверждена юридическая база для работы с подобными случаями.

Всего в письме рассматриваются 46 государств, которые участвовали в подписании итогового документа Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году. Он название «Терезинская декларация». Согласно ей, жертвам холокоста планировалось вернуть движимое и недвижимое имущество, страховые активы, культурные ценности и предметы искусства.