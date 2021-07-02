Албания заподозрила россиян и чехов в шпионаже на учениях НАТО

Прокуратура Албании возбудила уголовное дело против двух россиян и пяти чехов: их подозревают в шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21. Об этом пишет издание Albanian Daily News.

Местная полиция уже предоставила материалы для расследования прокуратуре. Издание отмечает, что задержанные россияне — это Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которые приехали в Албанию во время учений Североатлантического альянса в мае-июне.

Граждан России и Чехии подозревают в сборе информации. Обвинение основано в том числе на данных об их перемещениях: так, чехи объезжали окрестности военных баз на машине и ненадолго останавливались рядом с ними — это якобы подтверждают данные GPS. Следствие предполагает, что подозреваемые фотографировали участвовавших в учениях.

Пока российская сторона не комментировала эту информацию.

21 июня россиянина арестовали по подозрению в шпионаже в Германии. Предполагается, что мужчина по имени Ильнур Н. работал на российские спецслужбы. В ФРГ он был научным сотрудником некоего университета.