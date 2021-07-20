Стала известна судьба обвиненных в шпионаже в Албании россиян

Россияне Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которых обвинили в шпионаже на учениях НАТО в Албании, вопреки сообщениям СМИ не были заключены под стражу и смогли покинуть территорию страны. Такими подробностями, касающимися судьбы двух россиян, с «Лентой.ру» поделился атташе посольства России в Албании Георгий Здоров.

Здоров подчеркнул, что, несмотря на обращения к албанским властям, российские дипломаты так и не смогли получить никаких разъяснений по ситуации вокруг обвинений в адрес двоих соотечественников. В то же время российскому диппредставительству стало известно, что Георгий Буданов приехал в Албанию в мае 2020 года, долгое время не мог ее покинуть из-за ограничений, связанных с COVID-19, и был депортирован из страны в мае 2021-го. «По состоянию на конец апреля 2021 года срок действия его визы истек, что и стало причиной депортации», — сообщили в посольстве.

Второй россиянин, Владислав Черкасов, въехал в Албанию в мае 2021 года как турист, на личном автомобиле. Поскольку во время его поездки в стране проходили учения НАТО Defender Europe 2021, Черкасову не разрешили провезти в страну дрон. Он оставил его в камере хранения на границе, а когда через несколько дней собрался покинуть страну, его допросили и обыскали пограничники. «Он был отпущен и смог свободно покинуть албанскую территорию», — рассказал Здоров.

В российском посольстве подчеркнули, что и информационная кампания об участии россиян в «шпионаже» на учениях НАТО, и возбуждение уголовного дела произошли через несколько недель после того, как соотечественники покинули территорию Албании.

Ранее представитель Генпрокуратуры Албании Матильда Дури сообщила «Ленте.ру», что в отношении граждан России не было зарегистрировано дел о «шпионаже», россиянам были предъявлены обвинения в передаче засекреченных данных.

Уголовное дело было зарегистрировано 11 июня 2021 года. Об инциденте стало известно в начале июня. СМИ писали, что россиян вместе с пятью чехами подозревают в шпионаже на учениях НАТО.