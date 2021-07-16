В Албании рассказали об обвинениях в отношении задержанных «за шпионаж» россиян

В отношении граждан России не было зарегистрировано дел о «шпионаже», задержанным россиянам были предъявлены обвинения в передаче засекреченных данных. Об этом «Ленте.ру» рассказала советник Генпрокуратуры Албании по отношениям со СМИ Матильда Дури.

«Уголовное дело было зарегистрировано в прокуратуре судебного округа Тираны 11 июня 2021 года в связи с уголовным преступлением "передача информации", предусмотренным статьей 214 Уголовного кодекса, на основании материалов, переданных Управлением по борьбе с терроризмом в Главное управление полиции», — сообщила Дури. В ведомстве отказались предоставить более подробную информацию до завершения следственных действий, сославшись на тайну следствия.

Статья 214 Уголовного кодекса Албании касается «передачи засекреченной информации военного или иного характера иностранной державе в целях посягательства на независимость страны». За ее нарушение предусмотрено от трех до десяти лет тюремного заключения.

В начале июля стало известно, что прокуратура Албании возбудила уголовное дело против двух россиян и пяти чехов, которых подозревают в шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21. Сообщалось, что задержанные россияне — это Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которые приехали в Албанию во время учений Североатлантического альянса в мае-июне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Тиране направило запрос в Министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием россиян. По ее словам, Москва пока не получила никакой информации по этому вопросу от албанских государственных структур.