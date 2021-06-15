Осужденный в России за шпионаж американец попросил Байдена вернуть его домой

Осужденный в России за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой «к семье и собаке Флоре». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиозапись, поступившую от семьи Уилана.

Брат осужденного Дэвид рассказал, что аудиозапись была сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями. По его словам, Уилан просил обнародовать ее перед саммитом президентов России и США, который пройдет 16 июня в Женеве.

«Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства — а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране — я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников», — отметил Уилан, вновь заявив о своей невиновности.

«Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт», — сказал он. Также Уилан назвал свой арест похищением американского туриста.

15 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Пол Уилан не входит в число тех лиц, которых бы российская сторона могла бы передать на обмен США.

Ранее в июне сообщалось, что Уилан намерен попросить о помиловании президента России Владимира Путина.

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты.