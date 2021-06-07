Осужденный в России за шпионаж американец попросит Путина о помиловании

Осужденный за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан намерен попросить о помиловании президента России Владимира Путина. Об этом сообщил «Интерфаксу» его брат Дэвид Уилан.

По его словам, Пол дважды обращался к российскому лидеру с просьбой проявить милосердие, однако ответов не получил. Брат осужденного надеется, что представители Общественной наблюдательной комиссии или адвокаты помогут составить прошение о помиловании, так как Пол не знает русского языка и не имеет доступа к своему уголовному делу.

В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии. Туда отправились его защитники, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что существует процедура помилования в ответ на вопрос об обращении Уилана. Прошение осужденного сперва рассматривают соответствующие региональные комиссии, затем оно передается главе субъекта, который направляет уже президенту с собственным представлением о целесообразности помилования осужденного.

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты.